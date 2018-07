MUSSOMELI – Riaperta ieri la Via Dante, dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti presenti nella predetta via, già da ieri pomeriggio, transitabile sia ai veicoli che ai pedoni. “Ringrazio il proprietario degli immobili e l’impresa – sul social il sindaco- che con grande sensibilità e professionalità sono riusciti ad intervenire con grande celerità coerentemente con gli interventi delicati ed articolati che erano necessari”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...