MUSSOMELI – Già, nella giornata di ieri, martedì 24 luglio, è stato firmato dai vertici aziendali il provvedimento per l’individuazione di due medici da inviare a supporto della turnazione pomeridiana e notturna nel reparto di medicina generale dell’ospedale di Mussomeli. Il provvedimento prevede la realizzazione di turni aggiuntivi a quelli ordinari dei medici a fronte del pagamento di un gettone di presenza. In base al provvedimento, un medico è già stato messo in turno a partire dal prossimo 30 luglio, mentre un chirurgo dovrebbe essere inserito in turno già nelle prossime ore. Questo provvedimento sarà in attesa dell’ incarico che verrà conferito a partire dal 10 agosto prossimo ad un medico di nuova specializzazione. Queste notizie sono il frutto dell’ interlocuzione avuta nella mattinata di oggi dal sindaco Catania con i vertici dell’ ASP.

