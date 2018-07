MUSSOMELI – Il senso civico? Per alcuni non esiste e cosi taluni atti si compiono nella consapevolezza che nessuno se ne accorge. Non sono pochi coloro che si comportano in tal modo. Infatti, spesso entrano in campo anche i furbetti di turno che, in Via Palermo, con fare circospetto, guardando avanti e indietro, a destra e a sinistra, con fulmineo gesto deposita nei cestelli, collocati davanti le abitazioni, le sue “sporcizie”, meglio parlare di rifiuti della propria casa, compreso l’umido, ignorando del tutto l’esistenza di regolamenti comunali sulla materia. Un residente della zona è assai arrabbiato ed anche assai determinato, dopo avere attenzionato da diversi giorni questo stato di cose: intende cogliere nel sacco il trasgressore o i trasgressori che metodicamente compie simili atti e lo farà utilizzando scatti fotografici e quant’altro idoneo ad immortalare per denunciare il fatto a chi di dovere per gli adempimenti successivi. Il residente, che vuole mantenere l’anonimato, ha segnalato questo mancato senso civico, perché i sacchetti dell’umido così depositati nei cestelli davanti la sua ed altrui abitazione turba la vivibilità di chi vi abita. Insomma, l’arrabbiato cittadino fa sul serio e vuole mettere a ko i furbetti di turno.

