MUSSOMELI – Puntuale e circostanziato è arrivato il comunicato stampa di Toti Nigrelli, Assessore all’Urbanistica, Protezione Civile, Manutenzione e Lavori Pubblici, in risposta alla conferenza video promossa dai consiglieri di opposizione qualche giorno fa e trasmesso sul FATTO NISSENO – IL FATTO DEL VALLONE:

“COMUNICATO STAMPA datato , 25 Luglio 2018

AI RINGHIOSI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE (Che negli anni hanno prodotto soltanto polemiche)

Penso che, a distanza di qualche giorno dall’ultima conferenza stampa dei consiglieri di opposizione, sia doveroso intervenire per rispondere alle accuse rivoltemi riguardo i 3 progetti presentati dal mio Ufficio, concernenti la mitigazione del rischio idrogeologico (Azione 5.1.1), per un ammontare di 2.7 milioni di euro.

Dopo aver ricevuto un avviso da parte dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, tramite il quale si comunicava l’inammissibilità dei nostri progetti a valutazione, per carenza documentale, i consiglieri hanno organizzato una conferenza stampa nella quale hanno accusato il sottoscritto di aver “fatto perdere un’occasione a Mussomeli”. Premesso che quella occasione, nel bene o nel male, l’abbiamo prodotta noi e non certamente i consiglieri di opposizione, sono molto sereno perché so come il mio Ufficio, nella persona dell’Ingegnere Alba, ha lavorato per garantire la presentazione dei progetti entro i termini e nel rispetto delle condizioni prescritte dal bando. Tramite una nota a firma del Dirigente Carmelo Alba, infatti, abbiamo già dimostrato che il nostro Ufficio ha consegnato tutta la documentazione contestata, così come previsto dal bando, presso gli uffici preposti. Di questo noi abbiamo le prove (vedasi ricevute di accettazione documentale con annesso numero di protocollo). Qualora la nostra nota non trovasse riscontro, faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune. Cari consiglieri, bastava informarsi, prima di puntare il dito.

Ovviamente, essendo io una persona molto ragionevole e tollerante, compatisco i succitati consiglieri i quali, non avendo mai avuto alcuna idea e/o progetto per il nostro territorio, devono impiegare il loro tempo libero per organizzare infruttuose conferenze stampa, che nulla hanno di costruttivo se non il voler fare polemica a tutti i costi. Sappiano che questo non è il metodo più consono per scaricarsi il peso della mala gestione che li ha preceduti, accusando ingiustamente chi sta lavorando per Mussomeli. Quali sono state, negli anni, le proposte costruttive delle quali i suddetti possono vantarsi? Cosa hanno prodotto negli ultimi anni per Mussomeli? Niente. Si, nessuno di essi ha mai prodotto una proposta seria, a parte le polemiche. Su questo spero di essere smentito.

Cosa ha prodotto, negli ultimi 8 anni di attività consiliare, il ringhioso consigliere Enzo Munì? Niente. Munì, reo di eseguire le disposizioni dei suoi capi partito, e sempre pronto a puntare il dito contro tutto e tutti, non ha mai prodotto una proposta reale che potesse andare a beneficio della collettività, a parte qualche sporadica uscita, a tratti piena di livore, sulla stampa e in pubblica adunanza consiliare. Questo gli hanno detto di fare e questo fa. E’ bene inoltre ricordare ai distratti consiglieri che il sottoscritto, insieme agli altri amministratori, nel corso di questo anno di attività, ha lavorato con dedizione e senza limiti di tempo per il Bene Comune. Nella fattispecie, sono documentabili i seguenti risultati:

Più di 15 milioni di euro di progetti presentati nell’ultimo anno (in attesa di valutazione) e molti altri in cantiere;

Progetto di efficientemente della pubblica illuminazione, per un importo di 1.760.000€ circa;

Progetto di videosorveglianza comunale (Primo lotto), per un valore di 150.0000€ circa;

Progetto di videosorveglianza comunale (Secondo lotto), per un valore di 180.0000€ circa;

Progetto per recupero del Parco Urbano, per un valore di 315.000€ circa;

Progetto per la mitigazione del rischio sismico e ampliamento delle scuole di via Pola e via Sorce, per un valore di 2.640.000€ circa;

Progetto per la mitigazione del rischio sismico e ampliamento della scuola materna in via Leonardo da Vinci, per un valore di 600.000€ circa;

Progetto di riqualificazione dell’Istituto Sorce-Malaspina, per un importo di 5.000.000€ circa;

Progetto per la mitigazione dell’amianto negli istituti scolastici, per un finanziamento di 6.000€ circa;

Progetto e realizzazione di Piazza San Giovanni, con fondi propri;

Progetto e realizzazione di Villa Aldisio, con fondi propri;

Progetto di riqualificazione di tutte le piazze ricadenti nel tessuto urbano consolidato;

Progetto per la riqualificazione delle strade urbane a nord della città, per un importo di 905.000€;

Progetto per la riqualificazione delle strade urbane a sud della città, per un importo di 876.000€;

Progetto per la mitigazione del rischio sismico e ampliamento delle scuole di via Concetto Marchesi e via Madonna di Fatima, per un valore di 2.768.000€ circa;

Finanziamento di 130.000 euro per il rifacimento di alcune strade provinciali ricadenti nel territorio comunale, conseguentemente ai numerosi tavoli tecnici da noi organizzati e al pressante monito degli amministratori sulle amministrazioni provinciali. Il progetto verrà completato entro Marzo 2019;

Finanziamento di 469.380,46 euro che interessa la Mussomeli – San Giovanni Gemini, utile alla riapertura della SP25, conseguentemente all’incessante interessamento di questa amministrazione, successivamente ai numerosi tavoli tecnici con i Sindaci interessati e l’attuale- Ricordo che quella strada è stata chiusa al transito durante la sindacatura Calà, quando i succitati consiglieri erano in maggioranza, quindi al Governo di Mussomeli;

Finanziamento di 40.000 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Siamo stati gli unici in provincia a presentare un progetto, ottenendo così l’intero budget stanziato dal Governo Regionale;

Progetto Case 1 Euro, che continua a raccogliere consensi e che vede Mussomeli al centro del mondo (si, al centro del mondo) sulla compravendita degli immobili a basso prezzo. Ricordo che i consiglieri parlano di riqualificazione delcentro storico dal lontano 1999: tutti sappiamo come è finita;

Avvio procedure per la modifica del RE (Regolamento Edilizio) e delle relative NTA (Norme Tecniche di Attuazione), poi avvenute in sede di consiglio comunale;

Richiesta apertura scheda GECOS sulla ricognizione danni emergenza neve e richiesta indennizzo di circa 40.000 euro per i danni subiti. Indennizzo accordato e liquidato;

Approvazione “Regolamento per l’esecuzione di scavi sulle pubbliche vie”, che sta finalmente limitando i danni prodotti da aziende e privati, in seguito a scavi sulle strade pubbliche;

Risoluzione definitiva della problematica in c.da Ponte, causa di continue fessurazioni e cedimenti del manto stradale. Con la precedente sindacatura, ogni anno avvenivano frane e cedimenti, determinando pesanti problematiche alla viabilità;

Manutenzione straordinaria del tratto di strada noto come “Salita San Giacomo”;

Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico in c.da Ponte, per un valore di 1.000.000€ circa;

Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Leonardo da Vinci, per un valore di 675.000€ circa;

Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Spallanzani, per un valore di 1.000.000€ circa;

Progetto per la riqualificazione energetica del palazzo municipale, per un valore di 1.700.000€;

Progetto CCR, per un valore di 390.000€

Progetto di potenziamento del CCR, per un valore di 700.000€ circa;

Progetti per la riqualificazione della strada Mussomeli – Caltanissetta, per un valore di 12.500.000€ circa;

Progetto di riqualificazione della strada Mussomeli – Cordovese Valle, per un valore di 1.780.000€ circa;

Progetto di consolidamento del Costone Roccioso del Castello Manfredonico, per un valore di 1.998.000€ circa;

Progetto di riqualificazione di Piazza S. Maria e Piazza del Popolo, per un valore 813.000€ circa;

Progetto di riqualificazione di Piazza Umberto, per un valore di 1.200.000€ circa;

Progetto di riqualificazione di Piazza Monti, Piazza Vittoria e Piazza Madrice, per un valore di 1.037.000€ circa;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Questi sono i progetti a mia memoria, pur essendo ben consapevole che non tutti potranno essere approvati, poiché così funziona la pubblica amministrazione.

Cari consiglieri, in ogni competizione c’è chi vince e c’è chi perde. Noi, pur rischiando di perdere, vogliamo giocarci tutte le partite. Certamente, Voi il rischio di perdere non lo correrete mai, perché non avete mai avuto il coraggio di partecipare.

Di seguito le considerazioni inviate all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente:

A) Per quanto riguarda il progetto “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA “LOTTO 35 ALLOGGI IACP” VIA LEONARDO DA VINCI – MUSSOMELI (CL)” abbiamo trasmesso, con nota prot. 8789 del 12/04/2018 e relativi

allegati, in riscontro alla nota 21193 del 05/04/2018, con PEC del 12/04/2018 alle ore 11:03:42. Questa conteneva:

Ricevuta di avvenuta consegna PEC del 12/04/2018 alle ore 11:03:42; Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di “avere preso visione e di accettazione dello schema di

Convenzione allegato al presente Avviso”, di cui al parag. 4.3.1 lettera g) dell’avviso;

Convenzione sottoscritta dal comune di Mussomeli e l’IACP di Caltanissetta con relative delibere contenente la Nomina del RUP; Verbale di Verifica e Validazione del progetto; Approvazione in linea Tecnica; Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale degli atti allegati allanota prot. 8789 del 12/04/2018 con documento di riconoscimento del sindaco;

Si precisa che tra la documentazione trasmessa in allegato alla domanda era presente, ad origine, la convenzione sottoscritta dal comune di Mussomeli e l’IACP di Caltanissetta contenente la Nomina del RUP oltre che la dichiarazione di avere preso visione dell’Avviso e di tutti gli allegati (ivi compreso lo schema di convenzione) e di accettarne incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni.

B) Per quanto riguarda il “Progetto Preliminare di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.lgs n.50/16 relativo ai lavori di completamento degli interventi di consolidamento nelle aree a rischio R4 di Via Spallanzani e Via Leonardo da Vinci *centro urbano* consolidamento versanti a rischio frana” si rappresenta che, per come previsto dall’avviso, è stato trasmessa via PEC la domanda, mentre il CD contenente tutti gli allegati – firmati digitalmente e con marca temporale – è stato regolarmente trasmesso entro i sette giorni previsti al punto 4.3 dell’avviso. Per questo progetto il comune di Mussomeli non ha ricevuto richieste di integrazione documenti.

Abbiamo allegato copia dell’avvenuta consegna del plico chiuso contenente CD con tutti gli allegati firmati digitalmente e con marca temporale, unitamente al verbale di verifica e validazione e all’atto di approvazione in linea tecnica richiesto da codesto ufficio per i progetti di cui alle lettere A e C.

C) Per quanto riguarda il progetto “APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AL VERSANTE IN FRANA ADIACENTE LA CHIESA DELLA TRANSFIGURAZIONE DI C.DA PONTE NEL COMUNE DI MUSSOMELI (CL)” abbiamo trasmesso, con nota prot. 8997 del 13/04/2018 e relativi allegati, in riscontro alla nota 21296 del 06/04/2018, con PEC del 13/04/2018 alle ore 10:05:52. Questa conteneva: Ricevuta di avvenuta consegna PEC 13/04/2018 alle ore 14:09:08; Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di “avere preso visione e di accettazione dello schema di Convenzione allegato al presente Avviso”, di cui al parag. 4.3.1 lettera g) dell’avviso; Delibera G.M. 138 del reg. gen. del 05-10-201 contenente la formalizzazione della Nominadel RUP già in capo allo scrivente nella sua qualità di figura apicale dell’Area Tecnica;

Verbale di Verifica e Validazione del progetto; Approvazione in linea Tecnica; Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al cronoprogramma delle operazioni dicui al parag. 4.3.1 lettera d) dell’avviso;

Dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 degli atti allegati

alla presente nota prot. 8997 del 13/04/2018 con documento di riconoscimento del sindaco;

Alla luce del contenuto della presente abbiamo chiesto la revisione dell’allegato al DDG_n_393_del_27-06-2018 inserendo i progetti relativi al comune di Mussomeli tra le istanze ammissibili “.

