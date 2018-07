MUSSOMELI – Con raduno in Piazza Umberto 1° domani, – giorno 28 luglio 2018, alle ore 8,30, ha inizio, operativamente, la giornata ecologica, promossa dall’Amministrazione Catania. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza con delle indicazioni operative: ai partecipanti l’invito a portare da casa un attrezzo di lavoro, (decespugliatore, picozza, rastrello, zappetta); a chi invece è impossibilitato, viene chiesto di collaborare togliendo l’erbaccia davanti casa propria. Una campagna di sensibilizzazione mirata a mantenere Mussomeli più pulita. “Non gettare per strada per strada i tuoi rifiuti…usa gli appositi contenitori. Grazie”. C’è da sottolineare che sulla giornata ecologica ci sono le indicazioni dell’amministrazione ma anche, sui social, le sollecitazioni di comuni cittadini che, sull’argomento rifiuti, manifestano il loro pensiero. Infatti, . Così Salvuccio Bellanca Frio: “Spero che sabato siamo in tanti ad aderire a questa iniziativa di sensibilizzazione… Mussomeli è di tutti, senza colori o bandiere…! Questa giornata non serve per sostituire i servizi che noi tutti paghiamo… ma per cercare di trasmettere il messaggio di non sporcare…! Nella locandina c ‘ è scritto che se non si può venire basta contribuire mantenendo pulito davanti casa propria… secondo me questo bisogna farlo a prescindere… quindi spero che non sia un alibi per non presentarsi. Comunque mi farebbe tanto piacere che i ragazzi che mi hanno aiutato nel 2014, quando ha avuto inizio tale iniziativa, ufficializzata dall’ attuale amministrazione l ‘ anno seguente, siano presenti”. Ma, evidentemente non tutti la pensano allo stesso modo. Infatti, ci sono anche lamentele fatte pervenire in redazione; é quella del cittadino Vincenzo Sorce Callari che evidenzia come in Via La Rizza ci sia lo schifo!”- Intanto, domani, è la giornata ecologica ed un po’ si sensibilità forse non guasta.

