MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: ” Interveniamo a malavoglia in questo dibattito surreale di fine luglio e se lo facciamo lo facciamo perché le parole del Sindaco di Santa Caterina contro di noi e la Lega di Mussomeli hanno buttato ombre e confusione, e ciò non è tollerabile. Cominciamo con il dire che Fiaccato è Sindaco di Santa Caterina e quindi con Mussomeli che c’entra? L’articolo del Sindaco di Santa Caterina è davvero fuori tema. Egli scrive e se la prende con la “Lega provinciale” a dimostrazione che neanche ha letto il nostro intervento. La vicenda di Mussomeli è tutta dei mussomelesi e non consentiamo a nessuno, se non ai mussomelesi, di interferire sul nostro territorio, men che meno a un Sindaco di un paese lontano 35 Km e che si è elevato a rango di avvocato difensore. Caro Sindaco Fiaccato, lei ha scritto cose senza senso. Noi non sappiamo nulla di questo film che ci ha raccontato nel suo articolo e francamente “non ce ne può fregar de meno”. Ammesso e non concesso che nel suo confuso intervento lei abbia detto il vero, che c’entriamo noi di Mussomeli con quello che ci ha raccontato? La Lega è un partito a forte vocazione territoriale e in più noi di Mussomeli abbiamo un altissimo senso dell’appartenenza e confermiamo che non accettiamo interferenze sulle vicende del nostro territorio da parte di soggetti estranei, a maggior ragione se privi di contenuti. Tanto dovevamo ai lettori per opportuna conoscenza Lega Coordinamento di Mussomeli: Calogero Lombardo, Montagnino Domenico, Palumbo Antonella, Mistretta Michele e tanti altri simpatizzanti”

Mi piace: Mi piace Caricamento...