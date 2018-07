MUSSOMELI – E’ iniziato oggi, domenica 8 luglio, l’ottavario in onore della B.V.Maria del Monte Carmelo, che si venera nell’omonima parrocchia, di cui è parroco don Salvatore Mantione. Da dire subito che la festa esterna con la processione si conclude un un giorno di anticipo e cioè domenica prossima 15 luglio, ricadendo la giornata liturgica in un giorno feriale. Questo il programma diffuso dal parroco che si avvale della collaborazione della confraternita carmelitana, di cui è presidente Vincenzo Salamone. Intanto, durante l’ottavario, nella mattinata è prevista la visita agli ammalati e nel pomeriggio, alle 18, la celebrazione eucaristica. In particolare, martedì prossimo, durante la messa, la benedizione degli abitini, il mercoledì l’adorazione eucaristica, il giovedì l’omaggio floreale; sabato prossimo, 14 luglio alle 10,00 celebrazione di messa e alle 19,30 rosario e Vespro solenne. Domenica 15 luglio celebrazione della festa con celebrazione di messe nella mattinata alle 8,00 -10,00 . 11,30 e nel pomeriggio alle ore 19,00 nella piazzetta Frangiamore e subito dopo la processione con il simulacro della Madonna. Va anche detto che sabato prossimo è prevista alle ore 21,30 una serata ricreativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...