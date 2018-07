MUSSOMELI – Serata riservata ai bambini e la macchina organizzativa dell’estate 2018, guidata dall’Assessore Seby Lo Conte e l’azione in campo dalla Pro Loco senior e giunior, ha particolarmente attenzionato, appunto, la presenza dei bimbi. “Vogliamo ringraziare la Croce Rossa di Mussomeli per supporto con l ambulanza nella persona del presidente Valerio Frangiamore, la proloco junior in particolare Emanuela Scannella per aver creato l’angolo delle foto, i vigili urbani e Bimbilandia di Luis Calà per la sua disponibilità.”. L’altro appuntamento serale riservato ai piccoli è datato il prossimo 1° agosto





