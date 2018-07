MUSSOMELI – Una lettera con tanto di protocollo, il numero 14057 del 5 luglio 2018, a firma del sindaco Giuseppe Catania ed indirizzata al Presidente e ai consiglieri comunali, è stata fatta recapitare agli interessati, nei giorni scorsi, per un incontro operativo, dopo che la candidatura del Castello Manfredonico al bando “Il bene torna comune” della Fondazione Sud non è stata accettata. “E’ mia intenzione, ha scritto il primo cittadino dopo avere esplicitato il contenuto della lettera, relativa, appunto, al bando suindicato che ha avuto esito negativo, invitarvi ad un incontro per lunedì 9 luglio alle ore 18 presso l’aula giunta per discutere insieme sul percorso da intraprendere per una piena valorizzazione del nostro castello. Certo che l’importanza del tema vi porterà ad essere presenti, colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti. (il sindaco Giuseppe Sebastiano Catania)

