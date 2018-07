MUSSOMELI – “Forte delusione nel gruppo “Lega” nei confronti del Sindaco Catania, così si legge in un comunicato stampa del gruppo Coordinamento Lega di Mussomeli, di cui Gero Lombardo il referente locale. Senza volere entrare nel merito delle cose fatte e non fatte dal Sindaco Catania, quello che ci sentiamo di contestare è l’atteggiamento poco corretto che lo stesso ha mantenuto nel corso di questo suo mandato nei confronti di chi lo ha fortemente voluto e sostenuto a tal punto da formare apposite liste di persone a noi vicine a supporto della Sua candidatura. Persone che volevano contribuire politicamente alla crescita della nostra comunità. Ma il Sindaco non ha mantenuto alcun impegno, mostrando di essere una persona politicamente non affidabile. Il sindaco Catania, infatti, ha pensato bene di disconoscere la politica ed i suoi rappresentanti locali e non, tranne che poi farne riferimento e compiacersene per velleità personali, per andare avanti nella propria strada ed aspirare a competizioni regionali, nazionali e perché no anche alle prossime europee. L’ego ha prevalso sul bene comune. Il sindaco, in recenti articoli, parla di una sua appartenenza politica al centro destra. Effettivamente lo schieramento di uomini e gruppi politici che lo hanno sostenuto durante la sua competizione elettorale erano e sono uomini di quell’area politica. Alla data odierna, però, dopo avere sostenuto la lista Monti, essersi candidato con l’ UDC alle regionali, appena dopo due anni dalla sua elezione a sindaco, Catania sembra interessato solo a trovare copertura in tutti gli schieramenti politici che gli possano garantire candidature. Alla luce di tutto ciò, non ritenendo affidabile politicamente il sindaco Catania, alle prossime elezioni il sindaco di Mussomeli sarà un figlio che ami la sua città ed i suoi concittadini. Un figlio che non tradisca i suoi elettori e i suoi sostenitori per appagare le proprie ambizioni politiche e non metta, quindi, il proprio ego davanti a tutti e a tutto. Costui non sarà certamente Giuseppe Catania”. Fanno parte del direttivo della Lega Antonella Palumbo segretaria, Maria Castiglione tesoriera e l’ex consigliere comunale Domenico Montagnino, nominato responsabile organizzativo.

