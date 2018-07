MUSSOMELI – “Stamattina sono un po’ pessimista sull’iniziativa giornata ecologica, ha detto alle 8,30 Salvuccio Bellanca Frio”, uno dei primi ad arrivare sul luogo del raduno individuato nella Piazza Umberto. Soltano macchine in transito e sorrisi sornione. Mattiniero il consigliere comunale Gianluca Nigrelli disponibile a rendersi utile in questa iniziativa, seguito dal sindaco Catania e gli assessori Territo e Lo Conte. Ma l’iniziativa non ha avuto successo, forse per il periodo, ritenuto da qualcuno, meno adatto.



