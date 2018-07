MUSSOMELI – Sarà il prossimo 28 luglio, sabato, la giornata ecologica 2018, in cui, chi vorrà potrà aggregarsi ai vari gruppi che si andranno a formare per fare una pulizia straordinaria nel centro abitato, che per la verità merita di essere più attenzionato. Lo ha esplicitato sul social il sindaco Catania rispondendo ad una sollecitazione di Salvuccio Bellanca Frio che aveva chiesto l’istituzione della giornata ecologica, visto che , al riguardo, l’ultima giornata ecologica risale all’11 luglio 2015. Va detto che il sindaco ha fatto sapere anche che è sua intenzione, il prossimo anno, anticipare a maggio tale giornata ecologica per consentire anche la partecipazione delle scolaresche. Intanto Salvuccio Bellanca Frio scrive sul social:” Bisogna incominciare a pubblicizzare l’evento (giornata ecologica del 28 luglio 2018) per far si che vengano informati tutti i cittadini, così chi vuole dare il proprio contributo concreto al proprio paese, ne ha la possibilità di farlo”.

