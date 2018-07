MUSSOMELI – Sarà un weekend molto suggestivo quello in programma nella fine del mese di Luglio. La volta celeste sarà caratterizzata da uno straordinario fenomeno astronomico che, volgendo lo sguardo verso il cielo, catturerà la nostra attenzione. Venerdì 27 Luglio, sarà possibile osservare l’eclissi lunare più lunga degli ultimi cento anni. L’evento astronomico vedrà la Luna e Marte come protagonisti di un incontro ravvicinato che prima tingerà la Luna di rosso e poi avrà come risultato un’eclissi totale di Luna. Il 27 luglio, dunque, il cielo notturno sarà illuminato da due “palle di fuoco”: il Pianeta Rosso, infatti, trovandosi all’opposizione rispetto al Sole raggiungerà il massimo della visibilità, evento già di per sé impressionante, e sarà affiancato dalla Luna, anch’essa rossa per effetto dell’ombra creata dall’eclissi totale (la prima visibile dal nostro Paese dopo quella del settembre del 2015). Due sfere di fuoco, dunque, che resteranno ben visibili nel cielo estivo per più di un’ora. In occasione di ciò, le Associazioni: Johannes Kepler, Symposium e BCsicilia, hanno organizzato un evento particolare incentrato sull’osservazione di tale fenomeno. Un evento Scientifico/Culturale che verrà intervallato da intermezzi musicali e reading di poesie a tema. L’evento si svolgerà nel bel mezzo di un boschetto all’interno della villa. Gli interventi scientifici e geologici sul nostro satellite, saranno tenuti dallo studioso ing. Desiderio Lanzalaco e dal Geologo Carmelo Orlando (rappresentante dell’odine dei geologi di Sicilia). Gli intermezzi musicali, saranno a cura del duo Luisa Noto/Sandro Genco, i quali intratterranno i presenti con delle esecuzioni live (a tema). L’evento si preannuncia molto particolare ed interessante – dice Salvatore Giardina presidente della Symposium. E’ frutto di una condivisione di idee con la dottoressa Rita La Monica (Presidente dell’associazione BC sicilia), l’ing. Desiderio Lanzalaco (presidente Associazione Johannes Kepler) e il geologo Carmelo Orlando (rappresentante dell’ordine dei geologi di Sicilia). Sono certo che ne verrà fuori un perfetto connubio tra scienza, musica e poesia. Gli eventi culturali sono di fondamentale importanza per la crescita del territorio, motivo per il quale le nostre rispettive associazioni si impegneranno con dedizione nel promuoverli e portarli avanti. E’ giusto specificare che non si tratta di un evento pubblico, bensì di un evento privato.

