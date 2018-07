MUSSOMELI – Evento di inizio estate, ieri sera 13 luglio 2018 a Mussomeli con la benedizione di Padre Luis ai presenti, in occasione dell’apertura della tradizionale “passiata” in via Palermo che ha registrato la presenza di tante gente. Evento coordinato dall’assessore Lo Conte e supportato dai soci della Pro Loco, guidati da Zina Falzone e Giuseppe Lo Muzzo, rispettivamente presidente e Vice Presidente. L’ animazione della serata è stata riservata al bravissimo gruppo musicale Street Band con Minnie e Topolino che hanno richiamato l’attenzione dei presenti. Preliminarmente, ha dato il suo saluto d’apertura l’assessore Lo Conte che ha accennato alla programmazione del 2018, ringraziando i consiglieri della maggioranza consiliare, gli sponsor e quanti collaboreranno per questi appuntamenti estivi. Nel corso del suo interbento ha ricordato anche la figura di Calogero Guasto, recentemente scomparso, che nelle attività dell’Associazione Pro Loco era sempre attivamente impegnato col suo volto sorridente e pronto alle simpatiche battute. Anche gli assessori comunali presenti Canalella e Territo hanno fatto un breve intervento come anche il sindaco Giuseppe Catania che ha augurato a tutti una serena estate. Assente soltanto l’Assessore Toti Nigrelli. “Due mesi e 10 giorni – ha precisato l’assessore Lo Conte- con tante iniziative, tra cui “ ‘a passiata in Via Palermo”. Va anche detto che i tanti presenti hanno avuto modo di partecipare alla degustazione delle torte e tortine preparate anche in casa.(altri video in elaborazione)







