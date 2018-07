MUSSOMELI – Uno dietro l’altro snocciolano gli appuntamenti estivi 2018, che vedono impegnato in pianta stabile l’assessore Lo Conte, unitamente alla Pro Loco, nelle varie attività poste in essere per quest’anno. La partecipazione della gente agli eventi, secondo alcuni, sembra testimoniare il gradimento dei cittadini, dimostrato dalle presenze serali, anche quando soffia una tramontana. “E si capitassi a tia….” Era il titolo della commedia che è andata in scena, ieri sera, al teatro “Salvatore Genco”, i cui attori bravissimi e professionali, in mezzo a tante risate, sono stati assai applauditi. Il grazie particolare dell’assessore lo Conte è andato a Pino Giambrone, Pietro Scozzaro e a tutti gli attori “ per la loro grande disponibilità”.



