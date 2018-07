MUSSOMELI – Domani, 14 luglio, appuntamento pomeridiano a Palazzo Sgadari col giovane autore agrigentino Cristian Bartolomeo. Dal 31 maggio il suo romanzo “Le Quindici” è in tutte le librerie italiane. Domani lui, appunto, sarà a Mussomeli non per svelare la storia che il suo libro racconta, ma per raccontarci la storia che ha permesso al libro di vedere la luce. Il libro “Le Quindici”, che sarà al centro dell’incontro di domani pomeriggio,è il romanzo vincitore della Giara d’Argento 2017 al prestigioso premio letterario nazionale “La Giara”, promosso dalla Rai e presieduto da Daria Bignardi. Sullo sfondo la Sicilia e la Calabria dei primi anni ’60, con fede e superstizione che si intrecciano dando vita ad una serie di situazioni insolite e ironiche. Per un incontro che fa odore di carta stampata e delle caldi e assolate estati siciliane, la Sicilia con la sua Mussomeli, presente non solo tra le pagine del libro, sarà appunto la sua cornice ideale. Presso Sala delle Adunanze di Palazzo Sgadari, infatti, l’autore insieme ad Associazione Culturale Strauss, che ha curato l’organizzazione dell’evento, dalle ore 18.00 di domani sabato 14 luglio, converserà con gli ospiti e gli intervenuti, per rispondere a domande e curiosità sulla sua opera prima.

L’autore, ingegnere di professione, scrittore per vocazione, non smette di stupire. Con il libro, “Malagloria”, sua seconda opera, ha partecipato, giungendo tra i 3 finalisti, alla seconda edizione del concorso nazionale indetto da RTL 102.5, in collaborazione con la casa editrice “Mursia Romanzo Italiano” la quale curerà la pubblicazione del romanzo.

