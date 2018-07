MUSSOMELI – Come tutte le feste mariane, nella terra di Manfredi, il culto e la devozione alla Madonna del Carmelo trova la sua eco nella partecipazione, specialmente durante l’ottavario, ai riti religiosi da parte dei devoti, quest’anno, animati dai sacerdoti di Mussomeli che si sono alternati nelle celebrazione eucaristica con l’omelia. Ha presenziato la messa domenicale prima della processione, all’aperto, nella piazzetta Frangiamore, l’arciprete parroco di Campofranco don Luciano Calabrese. In questa circostanza, è bene ricordare che la confraternita Maria SS. del Monte Carmelo, cura l’aspetto organizzativo della festa e che il parroco Padre Calogero si avvale della collaborazione dei suoi parrocchiani. Dopo la messa, è snodata la processione col simulacro attraversando la via Minnella, Via Caracciolo, la Via Dante, Via Trabia, Via Scalea, Piazza Umberto, Via Palermo, Via Madonna di Fatima, rione Dalmazia, un tratto della Via Caltanissetta, Via Tripoli, parte di Via Trieste, la salita di via Gianbattista Bonfante ed il rientro, intorno alle 21,30 in parrocchia con la sistemazione del simulacro nella nicchia centrale, dopo il finale saluto alla Madonna fra i tanti Viva Maria. La processione è stata caratterizzata dalla recita del Rosario ed è stata accompagnata dalla Filarmonica di Mussomeli, diretta dal mastro Vincenzo Barcellona. Da sottolineare che qualche perplessità sul tragitto della processione di quest’anno era sorta inizialmente, relativamente alla via Dante, i cui lavori della messa in sicurezza, sono stati terminati, esattamente lo scorso Venerdì. (ALTRO VIDEO IN ELABORAZIONE)



Mi piace: Mi piace Caricamento...