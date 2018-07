MUSSOMELI – Arrabbiato, arrabbiatissimo il dott. Saverio Sciarrino lasciato solo dallo scorso 25 maggio al Reparto Medicina del “M.I.Longo” di Mussomeli con le sue responsabilità di medico. Rabbia esplosa anche nella conferenza stampa dei giorni precedenti promossa dai gruppi di opposizione e di cui si è data diffusione a mezzo video in rete sul FATTO NISSENO – FATTO DEL VALLONE. Nel corso della riunione del consiglio comunale straordinario, di cui già si è data notizia, in un’altra pagina del giornale, con diffusione del video integrale, il dott. Sciarrino ha annunziato che rimarrà nel reparto Medicina dell’Ospedale di Mussomeli finché non si risolverà il problema della carenza del personale inizierà lo sciopero della fame. Tale decisione è stata applaudita dal Consiglio Comunale. Dopo l’annuncio di tale decisione, anche se quasi alla fine,l’arrabbiatissimo ha abbandonato l’aula consiliare.



