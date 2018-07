MUSSOMELI – Confraternita in festa, ieri sera, con l’ingresso ufficiale di 13 nuovi aderenti alla confraternita Maria SS. del Monte Carmelo con 10 confrati e 3 consorelle. Infatti, durante la celebrazione dei Vespri Solenni, presieduti dal Parroco Mantione a cui ha partecipato il clero locale, si è svolto il rito della “cantata dei fratelli” dei novizi che già, qualche tempo fa, avevano avanzato formale richiesta d’iscrizione. Terminato il previsto periodo di noviziato anche con le catechesi al riguardo, in questa circostanza, appunto, della festa carmelitana, hanno partecipato al rito della vestizione, indossando per la prima volta gli abiti confraternali di colore bianco – giallo. Questi i loro nomi: le tre consorelle Lucia Capizzi, Sabrina Frangiamore, Maria Rita Nigrelli; i dieci confrati Matteo Mistretta, Salvatore Corradengo, Vincenzo Giardina, Alfonso Genco Russo, Giovanni Nocenti, Giorgio Pintavalle, Silvio Muscarella, Pasquale Salamone, Carmelo Bellanca e Salvatore Di Marco. Il Presidente della Confraternita Vincenzo Salamone, durante i Vespri solenni, ha fatto l’atto di affidamento alla Madonna.



