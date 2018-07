MUSSOMELI – La Via Palermo di Mussomeli è riservata anche ai più piccini in una delle serate di luglio. Infatti, stasera, ci sarà spazio anche per loro che, accompagnati dai propri genitori, potranno divertirsi con le proprie bici girando in lungo e in lago, appunto, nell’anzidetta via. A curare gli aspetti logistici sono i volontari della Pro Loco junior che coordineranno l’appuntamento serale con qualche suggerimento per i genitori di caricare la bici sul cofano della macchina, alle ore 20,30, e portare i propri figli (asilo ed elementari) , appunto in Via Palermo. Bimbi in bici, stasera in Via Palermo fra gongiabili, musica ed animazione.

