MUSSOMELI – “Riscopriamo il quartiere d’a Bella”, ubicato nella parte bassa del paese Appuntamento, stasera, alle ore 21 con indicazioni dettagliate nella locandina organizzativa. Parcheggio lungo la Via La Bella. Ingresso: Via Marianopoli, Via Vallelunga, Via Serradifalco, Via San Cataldo, Via Vanelle, Via Chiantella. Conclusione Piazzale S. Enrico (con musica e balli). L’anzidetto percorso sarà animato da Frank Catania. Invece, nel piazzale S. Enrico ci sarà il duo Giovanni Lo Brutto e Gianfranco Navarra. Una serata estiva culturale ricreativa, sostenuta dagli sponsor che l’amministrazione ringrazia.

