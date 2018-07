MUSSOMELI – PROGETTO OTTIMIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMA SMART DI INNOVAZIONE TECNOLOGICO – COMUNE DI MUSSOMELI. Così sul social del primo cittadino Giuseppe Catania: “Giovedi 19 luglio 2018, Ore 02.00 – Stanchi ma molto soddisfatti di aver presentato, anche alle prime ore del nuovo giorno, l’ennesimo progetto utile alla città di Mussomeli. Infatti, pochi minuti fa abbiamo presentato il progetto di efficientamento della pubblica illuminazione del comune di Mussomeli. Siamo tra i primi comuni ad aver presentato il progetto a sportello all apertura dei termini. Adesso aspettiamo fiduciosi il suo finanziamento ed il successivo avvio dei lavori.

Voglio ringraziare pubblicamente coloro che si sono impegnati senza alcun risparmio ed in particolare: – l’ ing.capo Carmelo Alba – il dipendente Alfonso Piazza – il tecnico ege Marco Pellitteri – il vice sindaco Francesco Canalella Avanti per una Mussomeli migliore”!

