MUSSOMELI – Clima di incertezza, nessuna euforia, nessuno entusiasmo e troppo silenzio per quanto riguarda il calcio locale e nello specifico “L’Eccellenza” dell’Asd Mussomeli. Poche righe del Presidente D’Amico sul social: “Massimo domani, al 99 % dovrò comunicare alla Lega calcio che l’asd Mussomeli non si iscriverà al campionato di Eccellenza 2018/2019. Per molti una cosa grave (da Mussomelese mi brucia tanto) per tanti altri un problema in meno”. A questo punto, è pensabile, ahimè, che , forse, l’argomento non interessa più di tanto; infatti la prova lampante già era emersa nella recente, non partecipata, Assemblea cittadina indetta a Palazzo Sgadari, dove erano presenti pochi addetti ai lavori ed il sindaco Giuseppe Catania. Dunque, incertezza assoluta su un argomento che, in caso di mancata iscrizione al campionato di Eccellenza, susciterà probabilmente commenti a non finire. E su questo siamo tutti bravi anzi bravissimi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...