MUSSOMELI – Due settimane piene all’insegna dell’amicizia. Si è conclusa, venerdì sera, in una Palestra Comunale gremita in ogni ordine di posto, la prima edizione del TORNEO DELLE CONFRATERNITE organizzata dal Gruppo Giovani della Confraternita Maria SS. Del Monte Carmelo, manifestazione rientrante nel programma dei festeggiamenti della Madonna Del Carmelo di Domenica 15 Luglio. Al Torneo hanno preso parte le rappresentanze calcistiche delle Cinque Confraternite (Maria SS. Dei Miracoli, Maria SS. Del Monte Carmelo, Maria SS. Delle Vanelle, l’Arciconfraternita SS. Sacramento di Madrice e Confraternita del SS. Sacramento di San Giovanni Battista) più la Congregazione di San Vincenzo Ferreri. Sul campo, tutto si è svolto regolarmente, in un Torneo combattuto dove, dall’inizio alla fine, ha prevalso il “fair-play” tra le squadre e un certo equilibrio tecnico (in totale si sono registrati ben sei pareggi!). Anche le Finali disputate venerdì sera hanno deliziato il numeroso pubblico presente a sostenere i propri ragazzi in una cornice di tifo bellissima: la Finale 3°/4° Posto ha visto trionfare l’Arciconfraternita della Madrice che contro San Giovanni Battista ha raggiunto il pari nel finale (5-5) per poi vincere ai rigori 3-0. Stesso identica sorte toccata ai vincitori di questa prima edizione, i ragazzi della confraternita più giovane, Maria SS. Delle Vanelle che, dopo una gara davvero equilibrata (finale 3-3) contro la Congregazione S. Vincenzo Ferreri, si è imposta ai rigori dopo una serie infinita di tiri dal dischetto. Risultato finale 6-5. Durante la premiazione, il gruppo giovani organizzatore ha ringraziato e premiato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: in primis le Confraternite che hanno accolto positivamente e in un clima di amicizia e grande fraternità l’iniziativa, poi il main-sponsor Sconto Più e l’Amministrazione Comunale per avere patrocinato l’evento e messo a disposizione la struttura, gli arbitri che hanno diretto le partite del Torneo. Oltre ai classici Trofei del 1°, 2° e 3° posto, è stata premiata l’Arciconfraternita del SS. Sacramento con un premio “fair play”. Infine la Confraternita Maria SS. Del Monte Carmelo sempre vicina a sostenere questa iniziativa, iniziativa benefica: infatti tutto il ricavato è stato devoluto all’Associazione Casa Alloggio Vanessa, presente alla Manifestazione con la Dott.ssa Maria Carmela Nigrelli e una rappresentanza di bambini ospiti, che si occupa attivamente al sostegno e all’integrazione degli stessi, attraverso un assegno simbolico della somma di € 550,00. Un generale applauso finale ha calato il sipario su questa prima e riuscita manifestazione. “La partecipazione al 1° torneo di calcetto delle confraternite . ha commentato il presidente Vincenzo Morreale della Confraternita di Maria SS, Delle Vanelle in Sant’Enrico, è stata molto emozionante. Siamo contenti del risultato ottenuto, ma soprattutto siamo contenti del fatto che, nonostante la competizione, alla fine hanno trionfato l’amicizia, la fratellanza e il rispetto. Un ringraziamento particolare lo vogliamo fare al pubblico di S. Enrico che ci ha seguito numeroso e ci ha sempre incitato, a dimostrazione che il popolo “santarriisi” si stringe sempre attorno ai suoi abitanti e alla sua confraternita. I ragazzi della squadra hanno dimostrato che insieme ed uniti si può vincere, è questo il messaggio che ci piace trasmettere, soprattutto ai più giovani. Ma l’applauso più grande va al Gruppo Giovani della Condraternita Maria SS del Monte Carmelo. La loro è stata una iniziativa lodevole e ci sentiamo di ringraziarli per aver devoluto gli introiti della manifestazione per aiutare chi più ha bisogno, nello specifico i bambini della Casa Famiglia Vanessa. Sicuramente il momento più emozionante di ieri è stato, durante la premiazione, vedere lo sguardo felice ed emozionato di questi bambini. Spero che questo sia il primo di tanti tornei che si svolgeranno in futuro e noi saremo sempre pronti a dare il nostro contributo. Grazie ancora ai ragazzi della Confraternita del Carmelo”.

