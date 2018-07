CALTANISSETTA – Il Motor Team Nisseno, domenica 8 luglio in occasione della cronoscalata Giarre-Milo, ha tagliato il prestigioso e corposo traguardo delle 3.000 presenze in gara. L’evento è stato immortalato in una foto che ritrae da sinistra: Santo Ferraro, Massimo Giordano, Nicola Vullo (presidente), Domenico Budano, Maurizio Anzalone e Liborio Messina, con la Avio 1000 di Rino Giancani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...