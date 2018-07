MONTEDORO – Venerdì 27 luglio, alle ore 18.30, presso il cortile dell’aula consiliare, sarà presentata la Libera Università Senza Età. Come ha sottolineato il sindaco Renzo Bufalino «l’intento dell’Amministrazione, insieme alla Libera Università Senza Età (Luse) e all’Auser di Serradifalco, è quello di organizzare corsi teorici e pratici in varie discipline ed altre attività, al fine di rispondere alle esigenze culturali e di socializzazione di adulti e meno adulti». All’incontro parteciperanno l’ex preside Giuseppe Bruccheri e Salvatore Pelonero che illustreranno le finalità del progetto e la strutturazione dei corsi, i quali, se raggiungeranno un congruo numero di iscritti, potranno essere attivati anche nel piccolo comune del nisseno. I programmi di studio saranno variegati e diversificati con l’obiettivo di coinvolgere non solo la terza età ma tutte le generazioni ed inoltre il buon livello dei corsi sarà garantita dall’elevata competenza dei docenti che collaboreranno a titolo gratuito con la Luse.

