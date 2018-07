MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha emanato un pubblico avviso per la manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori che fossero eventualmente interessati all’affidamento del servizio di smaltimento, riciclo o recupero di indumenti usati a titolo gratuito. <Ciò – ha spiegato il sindaco – al fine di incentivare la percentuale di raccolta di rifiuti differenziati nel territorio comunale ed ai fini di una migliore politica ambientale>. Il servizio di raccolta differenziata a Montedoro nel corso del 2017 ha già raggiunto la percentuale del 66%, per cui, con l’attivazione di questo servizio, si punta ad incrementare tale percentuale quanto più possibile. La raccolta è previsto che riguarderà non solo gli indumenti, ma anche scarpe ed accessori usati. L’intenzione dell’amministrazione comunale, in questo caso, è quella di selezionare un operatore specializzato nel settore della gestione del ritiro degli indumenti, scarpe e accessori usati. Tale operatore, nell’ambito del territorio comunale, è previsto che dovrà prestare a titolo gratuito il servizio di ritiro degli indumenti usati da effettuarsi mediante svuotamento periodico degli appositi contenitori stradali. L’operatore che dovesse aggiudicarsi la gestione del servizio, dovrà fornire in comodato d’uso dei contenitori per la raccolta di indumenti, da collocare nel territorio comunale. La durata del servizio sarà di tre anni rinnovabili dalla data di stipula della successiva convenzione.

