MUSSOMELI – Le attuali criticità dell’Ospedale “M. I. Longo” emergono dall’interreogazione a risposta scritta presentata dal deputato del PD Daniela Cardinale: “Premesso che : – Si registrano gravi e criticità presso le U.O. di Medicina e Lungodegenza dell’Ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli

I medici previsti in pianta organica per tale struttura sanitaria dovrebbero essere cinque ma già sino allo scorso mese di gennaio risultavano 4. Con il pensionamento di uno dei medici le unità in servizio sono scesi a 3 e dal maggio u.s. con il congedo straordinario per maternità di un’altra dottoressa di fatto i medici in servizio sono solamente due;

Dal 3 luglio u.s. uno dei due medici è in malattia per stress;

Come riportano alcuni articoli di stampa ha suscitato molto scalpore la notizia del dott. Saverio Sciarrino, l’unico dei medici rimasto in servizio, il quale nonostante fosse stato colpito da un grave lutto familiare, la scomparsa della madre, non ha potuto usufruire di alcun congedo proprio per assicurare servizio presso l’ospedale;

Il citato professionista è quindi obbligato ad assicurare l’assistenza diurna, la pronta disponibilità pomeridiana e reperibilità notturna tutti i giorni dell’ U.O. di Medicina e Lungodegenza, le consulenze del P.S. internistiche cardio/respiratorie e gli eventuali trasferimenti dei pazienti critici dal P.S. presso l’Unità coronarica di Caltanissetta o Agrigento;

gravi criticità si riscontrano anche nel servizio di Pronto Soccorso;

il bacino di utenza dell’Ospedale di Mussomeli è molto ampio con oltre 70.000 abitanti in un’area complessa e disagiata;

fino ad ora la Direzione Generale dell’A.S.P. non ha proceduto ad implementare il personale al fine di porre rimedio alle gravissime criticità che costituiscono un rischio per la salute dei cittadini.

Si chiede di sapere se il ministro è a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere per quanto di propria competenza per verificare le suddette criticità e per richiamare la Regione alle proprie responsabilità al fine di assicurare al più presto un numero adeguato di medici per il funzionamento dell’ospedale di Mussomeli. (On. Daniela Cardinale)”

