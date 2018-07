MILENA. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Claudio Cipolla, ha reso noto che il nuovo calendario per il ritiro delle frazioni differenziate di rifiuto. Rispetto a quello precedente, il sabato non è più prevista la raccolta dell’indifferenziato, ma quella dei rifiuti ingombranti su richiesta. Per il resto, confermato il calendario delle altre giornate con il lunedì dedicato al ritiro dell’umido e del vetro/alluminio; il martedì, invece, sarà effettuata la raccolta dell’indifferenziato. Il mercoledì si procederà alla raccolta dell’umido e di carta e cartone; il giovedì, invece sarà la volta della plastica. Il venerdì ancora una giornata dedicata alla raccolta dell’umido. L’amministrazione comunale ha anche inteso informare la cittadinanza a proposito dell’avvenuta istituzione del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni. Questa tipologia di rifiuti sarà ritirata nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Il cittadino utente potrà usufruire del servizio su richiesta da inoltrare al Comune. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune telefonando allo 0934 – 933021. Nel contempo, il sindaco ha anche spiegato che la differenziata dovrà essere effettuata con tutti i crismi del caso; in questo senso, qualora nel sacchetto di frazione indifferenziata dovessero essere riscontrate frazioni differenziabili (plastica, vetro, carta, cartone, umido), sullo stesso sacchetto, che non potrà essere color nero, sarà apposto un adesivo di colore rosso con la dicitura “rifiuto non conforme”, per cui il sacchetto non verrà ritirato.

