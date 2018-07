MILENA. In vista dell’“Estate 2018 nel paese delle Robbe” il sindaco Claudio Cipolla ha emanato un’ordinanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disponendo il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro. In particolare, è stato vietato l’uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti o bevande da oggi e sino al prossimo 26 agosto 2018, dalle 20,30 alle 6 del mattino. In questo periodo, infatti, nel Paese delle “Robbe” ogni sera si prevede la presenza di tante persone. E’ stato rilevato come in periodo estivo si registra un incremento di uso di bottiglie di vetro depositate al di fuori di contenitori per la raccolta dei rifiuti, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l’incolumità pubblica. Pertanto, sulla base delle recenti note ministeriali che impongono particolare attenzione in tutti i luoghi ove è previsto un elevato afflusso di persone, il sindaco ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro. Il divieto riguarda i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i circoli ed ogni altra attività commerciale. Ciò al fine di evitare possibili danni a cose e persone. In ogni caso, le stesse attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno autorizzate alla vendita delle bevande purchè le stesse siano in contenitori di plastica e nelle lattine.

