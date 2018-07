SIRACUSA – La Guardia di finanza ha arrestato tre ucraini rintracciati al largo di Siracusa a bordo della barca a vela da cui ieri sbarcati nella spiaggia di Fontane Bianche, a Siracusa, 33 migranti di nazionalita’ irachena. Sono accusati dal Gruppo interforze della Procura di Siracusa di essere gli scafisti dell’imbarcazione, battente bandiera degli Stati Uniti, la “Venus 6”, salpata 6 giorni fa da un porto della Turchia. I migranti, che sono stati accompagnati al porto di Augusta per le procedure di identificazione, hanno pagato 6 mila dollari per il viaggio. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della barca, custodita a Marzamemi, mentre i tre presunti scafisti sono stati condotti in carcere.

