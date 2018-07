PALERMO – Grida di essere stato truffato e ferisce con l’ascia un’impiegata delle poste. E’ successo questa mattina, intorno alle 8.40. Protagonista un pensionato 83enne di Campofelice di Roccella: l’anziano si e’ recato presso il locale ufficio postale e, dopo avere inveito contro la malcapitata, lamentando di essere stato depredato dei propri risparmi, l’ha aggredita con un’ascia. Allertati da alcuni clienti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cefalu’, supportati da quelli della Stazione di Campofelice di Roccella, sono entrati nell’ufficio postale fermando l’aggressore. La vittima, una donna di 58 anni, e’ stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalu’ e medicata per una ferita sulla fronte con 15 punti di sutura e 15 giorni di prognosi. Non si trova in pericolo di vita. L’uomo e’ stato portato presso il Comando Compagnia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...