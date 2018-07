MUSSOMELI – Ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile la raccolta alimentare estiva per la Fraternita di Misericordia che oltre ai servizi socio sanitari sul territorio pensa anche ai più bisognosi. E così anche la 6^ Raccolta Alimentare dell’altro ieri ha dato i suoi risultati, evidenziati in una nota del sodalizio da cui si evince che ”sono state coinvolte nell’iniziativa 40 persone di cui 9 volontari Internazionali dell’Associane Culturale ArciStrauss, cui va, sottolinea il governatore Giovanni Consiglio, il nostro particolare ringraziamento, assieme ai responsabili Jose Mario Messina e Roberta Lanzalaco, per la fattiva disponibilità e collaborazione in questa iniziativa e non solo. Un Grazie di cuore, prosegue Consiglio, va ai Supermercati coinvolti Sconto più (C.da Bosco e Viale Europa), Costo zero, Penny Market e Quick. Infine, ma non per ultimo, un caloroso ringraziamento va a tutti i Clienti dei negozi che, sensibili all’iniziativa, hanno contribuito con la propria spesa al raggiungimento di tali risultati. Un piccolo dono, per un grande gesto di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in situazione di disagio. A nome di tutto il Consiglio Direttivo desidero rivolgere un forte abbraccio a tutti i nostri Volontari che si sono avvicendati negli intensi turni presso i negozi e a quanti hanno condiviso questo progetto. Questo nel dettaglio la raccolta alimentare:

PASTA LUNGA 149,5 KG

PASTA CORTA 359,5 KG

RISO 12 KG

LATTE 103,5 LT

PASSATA 58,1 KG

LEGUMI 12,8 KG

POLPA 19,6 KG

PELATI 15,2 KG

ZUCCHERO 49 KG

FARINA 4 KG

BISCOTTI 33,45 KG

BRIOCHE 12,3 KG

PRODOTTI INFANZIA 15,4 KG

CAFFE’ 3,9 KG

SUCCHI 26,4 LT

FETTE BISCOTTATE 2,75 KG

PANCARRE’ 1,3 KG

OLIO 9 LT

CEREALI 0,375 KG

PURE’ 0,69 KG

TONNO 2,15 KG

DETERSIVI 3,7 LT

IGIENE INTIMA 3 LT

Mi piace: Mi piace Caricamento...