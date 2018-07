MARIANOPOLI – Domani, domenica 29 luglio alle ore 21 concerto dei SudSona presso l’Azienda Agricola Mimiani (SP 42 a 3 km da Marianopoli), che proporranno lo spettacolo Il Sud nel Cuore . Nel corso della serata ci sarà una degustazione di prodotti tipici dell’Azienda Cammarata. Il Sud nel Cuore è uno spettacolo musicale teso a valorizzare la storia e la tradizione della Sicilia e del Sud Italia in generale nel quale vengono affrontati temi legati alla storia della Sicilia e del Meridione, soffermandosi in particolare sul periodo del Risorgimento e dell’Unificazione d’Italia sviscerandone i veri fatti di tale periodo nascosti dalla storia ufficiale. Va sottolineato che SudSona è una formazione di musicisti di lunga esperienza nel campo musicale, nata nell’autunno del 2017. In occasione della 73° Festa del Mandorlo in Fiore si è esibita al Palacongressi di Agrigento lo scorso 5 marzo 2018, aprendo il concerto di Eugenio Bennato e suonando insieme al noto cantautore napoletano due brani del suo repertorio. Lo scorso 25 marzo si è esibito presso l’Auditorium della RAI di Palermo. Il gruppo è composto dai seguenti elementi:

Raffaele Messina ,(si è da sempre occupato di ricerche etnomusicologiche ed è anche autore e compositore della maggior parte dei brani dello spettacolo Il Sud nel Cuore), chitarra, voce solista

Mimmo Pontillo,(talentuoso polistrumentista, che collabora e ha collaborato con vari artisti, tra i quali Alfio Antico e Rita Botto ed è stato anche il primo mandolino dello spettacolo teatrale “Barberia” con M. Venturiello) mandolino, mandola, buzuki, mandoloncello

Mario Vasile, (eclettico percussionista, ex Tinturia, collabora e ha collaborato con vari artisti, quali Antonella Ruggiero, Rita Botto, Francesco Buzzurro).tamburelli, percussioni, voce

Enrico Falzone, (giovane fisarmonicista di elevata capacità musicale, collabora anche con altre formazioni e artisti ed è stato fisarmonicista dei Murra) fisarmonica, voce

