CALTANISSETTA – È volata in uno di quei giorni di vento che hanno travolto la Sicilia e con essa anche la città. Buona parte della guaina della tribuna dello stadio Marco Tomaselli è finita in parte sui bordi della pista e tutto il resto sul cancello che porta allo scivolo di entrata diretta al campo in direzione della gradinata, Curva Nord «Caltanissetta» e quasi nessuno ne era a conoscenza. Tanto vento e tanta incuria. Infatti non si fanno opere di manutenzione da tempo. “Ho appena avuto un’interlocuzione con i custodi dello stadio che stanno togliendo il materiale volato dal tetto – dice l’assessore Carlo Campione – non sono stato messo a conoscenza dei fatti nell’immediatezza e lunedì farò una direttiva politica all’ufficio tecnico. Sarà necessario andare a conferire per lo smaltimento del materiale nei rifiuti speciali ed a questo stiamo provvedendo”. (di Ivana Baiunco, fonte gds.it)

