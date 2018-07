PALERMO – “Tutte menzogne, tutto falso. La mafia, secondo quanto emerge da varie intercettazioni, non solo non sta con noi, ma dice che quando ci sono sindaci del M5s, come a Bagheria, non gli rimangono ‘neppure gli occhi per piangere’; in altre parla di persone del movimento come di inavvicinabili; e in occasione delle Regionali i mafiosi sostenevano che dare il voto a Cancelleri sarebbe un voto perso. E’ questa la verita’ delle cose e lo dicono gli stessi mafiosi”. Lo afferma, con un video messaggio su Facebook, il leader siciliano del M5s, Giancarlo Cancelleri, dopo le polemiche su una foto pubblicata nel profilo Fb della Caffetteria Aurora, il bar sequestrato oggi nell’operazione “Delirio”, che ritrae, tra Luigi Di Maio e Cancelleri, il titolare, cognato del boss Giuseppe Corona.

“Non c’e’ il mafioso nella foto”, aggiunge l’ex candidato governatore che ricostruisce cosa e’ accaduto quel giorno dello scorso ottobre: “Noi camminavamo per strada, alla fine di un incontro alla Camera di commercio o al Cofidi, parlavamo di imprese. Finito l’incontro – era l’una e c’era un caldo soffocante – passavamo di li’ e ci siamo fermati un attimo a prendere un caffe’. Siamo entrati, il gestore ci chiede di fare una foto, l’abbiamo fatta, abbiamo pagato il caffe’ e siamo usciti. Non siamo mai andati prima in quel bar, ne’ ci siamo mai tornati. Io non conosco e non ho mai piu’ incontrato queste persone. E questa cosa e’ ovvia”.

Promette Cancelleri, che annuncia querele: “Non permetteremo mai a nessuna organizzazione criminale di infiltrare il M5s. Noi vogliamo aumentare il peso penale del 41bis e del 41ter, vogliamo eliminare i vitalizi e tagliare le pensioni e gli stipendi a chi si macchia di reati di mafia. Siamo a favore di tutto cio’ che deve distruggere le mafie e lo dimostriamo nei fatti. Ai boss dico che li combatteremo fino a quando non saranno debellati. La mafia e’ una montagna di merda ed e’ arrivato il momento storico di buttarla via e di cancellarla”.

