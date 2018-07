SIENA – Arrestato a San Gimignano latitante siciliano grazie ai controlli sul territorio effettuati dai carabineri. L’uomo, 40 anni, residente in provincia di Catania e legato al clan mafioso “Santangelo-Taccuni”. Dopo la cattura l’uomo e’ ora stato rinchiuso nel carcere di Sam Gimignano. Secondo quanto appreso, sono in corso indagini e riscontri per approfondire la presenza del 40enne nel senese che ora e’ a disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catania che aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare in relazione a una operazione avvenuta nel gennaio di quest’anno in Sicilia denominata Adranos che aveva portato all’arresto di 29 persone per vari reati legati al traffico di droga. Operazione dalla quale l’uomo era riuscito a sfuggire assieme ad altre tre persone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...