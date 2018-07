CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Mercoledi 25 luglio si è tenuto il secondo evento di Rigenerazione in MoVimento – Estate a 5 stelle che ha visto protagonisti, in un connubio quasi surreale, i nostri luoghi storici e la danza. In un viaggio tra il nostro passato ed il presente, accogliendo le istanze dei cittadini che vedono i propri figli andare via, cercheremo di creare i presupposti per una città del futuro, risvegliando il senso di appartenenza dei nostri luoghi e delle nostre radici sotto ogni aspetto: storico, artistico, culturale ed urbanistico. Abbiamo meraviglie in stato di abbandono e il nostro intento è anche quello di riportare quei luoghi agli antichi splendori. La rigenerazione non è solo urbana ma anche umana e Josephine Giadone con le sue danzatrici hanno reso vivi questi luoghi cominciando da piazza Marconi, proseguendo su piazza Università, fontana del Tritone e concludendo su salita Matteotti. Caltanissetta non deve più vivere il senso di abbandono.

Ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione e per i preziosi suggerimenti che ci espone anche in chiave critica. Il movimento è fatto da cittadini a servizio dei cittadini e noi sentiamo forte il dovere di ascoltarli tutti per lavorare al meglio al progetto di città. Vi aspettiamo al nostro terzo incontro, il 1 agosto, presso la scalinata San Francesco, per una commedia in dialetto siciliano del “Teatro Stabile Nisseno” con la regia di Giuseppe Speciale.

