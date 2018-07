CALTANISSETTA – in Consiglio comunale, il portavoce del Movimento (è intervenuto nel dibattito relativo all’area di Monte Sant’Anna e all’antenna e agli immobili sulla stessa insistenti di proprietà di Rai Way.

“Riteniamo innanzitutto – dichiara consigliere grillino – che sia necessario adottare tutti quegli atti che possano consentire di tutelare l’area ed evitare che possa essere oggetto di fenomeni di speculazione edilizia”.

“Riteniamo poi – continua l’esponente a cinque stelle – che sia opportuno, prima di prendere qualsiasi decisione in merito all’acquisto o meno dell’area e alla dismissione o meno dell’antenna, ascoltare i Cittadini. Proponiamo quindi di indire una consultazione popolare, ai sensi degli articoli 56 e 60 bis dello Statuto Comunale, chiamando tutti i Cittadini ad esprimersi direttamente in proposito, sulla base di una o più proposte chiare e dettagliate sotto l’aspetto dei costi e dei ricavi, delle fonti di finanziamento, delle modalità di gestione e dei requisiti di sicurezza”.

“Poiché tale strumento di partecipazione democratica – conclude Giovanni Magrì – è previsto, come detto, dallo Statuto Comunale, ma non è disciplinato nel dettaglio, abbiamo pure depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale una proposta di regolamento al riguardo, che è possibile visionare sulla nostra pagina internet www.m5scaltanissetta.it/files/Consultazione%20popolare.pdf e che potrebbe essere adottata in tempi brevi, anche ai fini di qualsiasi altra futura evenienza”.