CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Mercoledì 11 Luglio scorso il Consiglio Comunale di Caltanissetta, in un clima, purtroppo, piuttosto astioso e avvelenato, ha bocciato il bilancio consuntivo 2017 del Comune.

“Noi abbiamo votato in senso contrario all’approvazione di tale bilancio – dichiara il Portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Giovanni Magrì – non solo e non tanto per i dubbi circa l’istituzione di un apposito capitolo di spesa in relazione all’obbligo del Comune di coprire il debito dell’ATO Cl 1 ( per circa tredici milioni di euro di quote Tarsu non riscosse al 2012 ), di cui comunque, il Comune, prima o poi, dovrà farsi carico, quanto soprattutto per i seguenti tre motivi:

1) essendo il bilancio consuntivo 2017 il frutto del bilancio preventivo per l’anno stesso, le cui scelte noi non avevamo condiviso, la responsabilità politica di approvarlo avrebbero dovuto prendersela i consiglieri che quelle scelte invece avevano sostenuto e portato avanti, anche quelli che poi avevano deciso di non sostenere più l’amministrazione in carica;

2) l’attuale amministrazione, a differenza di quanto dichiara, non ha effettivamente accantonato alcun fondo al fine di far fronte all’obbligo di cui sopra; ha solo effettuato uno stanziamento nel bilancio di previsione triennale, per un totale di sei milioni di euro, senza poi vincolare i fondi stessi;

3) l’attuale amministrazione, anzi, ha utilizzato per scopi diversi parte dei fondi che l’amministrazione precedente aveva accantonato al suddetto fine, fondi che così si sono ridotti da dieci milioni di euro, a circa sei milioni e settecentomila euro, tanti quanti risultano nel bilancio consuntivo 2017″.

La mancata approvazione di tale bilancio avrà, ovviamente, delle conseguenze negative sulle casse e sull’attività amministrativa del Comune, così come altre ne avrebbe anche la mancata approvazione del bilancio preventivo 2018, per l’esame del quale il Consiglio Comunale si riunirà oggi pomeriggio.

“Al fine di evitare tali conseguenze – aggiunge il consigliere grillino – nel corso della seduta odierna, inviteremo ciascuno a farsi carico delle proprie responsabilità, per il bene della Città, facendo al riguardo una proposta molto chiara”.

Tale proposta prevede quanto segue:

1) Il Sindaco, prenda definitivamente atto dei numeri e della fine, quindi, dell’esperienza politica dell’Alleanza per la Città e si impegni pubblicamente, a presentare le proprie dimissioni al Consiglio Comunale se e quando saranno approvati il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio preventivo 2018, determinando così la cessazione dalla carica oltre che di sé stesso anche della Giunta;

2) Anche la maggioranza assoluta dei consiglieri (16) si impegni pubblicamente a presentare contestualmente le proprie dimissioni determinando così la cessazione del Consiglio Comunale.

3) Lo stesso Consiglio approvi il bilancio preventivo 2018 anche senza alcuna modifica;

4) Il Consiglio Comunale, in apposita altra seduta da convocare a brevissimo termine, approvi anche il bilancio consuntivo 2017.

In alternativa, nel caso in cui il Sindaco non dovesse impegnarsi a presentare le proprie dimissioni, la maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali (20), si impegni pubblicamente a votare in senso favorevole alla mozione di sfiducia, determinando così la cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio non prima di aver approvato il bilancio consuntivo 2017 e quello preventivo 2018.

“Tutto ciò consentirebbe – conclude Giovanni Magrì – di sbloccare subito la situazione di stallo nell’attività amministrativa del Comune, dando modo al Commissario che sarà nominato dalla Regione, in virtù dell’approvazione dei suddetti strumenti contabili, di operare serenamente fino alle elezioni dell’anno prossimo e di approvare per tempo, prima delle elezioni stesse, a beneficio dei Cittadini, anche il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019.

Ci auguriamo, pertanto, che la nostra proposta, con quel senso di responsabilità da tutti tanto decantato, possa essere accolta favorevolmente. In caso contrario sarebbe evidente il fallimento di tutti, Sindaco, Assessori e Consiglieri.

