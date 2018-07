LICATA. Gravissimo incidente stradale, domenica 29 luglio poco prima delle 19, sulla Strada Statale 115 all’altezza del bivio che immette in via Gela, con una famiglia di Riesi coinvolta e sei feriti complessivi, uno dei quali è grave: violento impatto tra un’Alfa 147 ed una Bmw. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni dei feriti dalle lamiere contorte. Il più grave dei feriti, un uomo di 45 anni, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ad avere la peggio,

nel sinistro, è stata la famiglia dell’uomo che tornava da una giornata di mare: la moglie e la figlia (tutti di Riesi ma residenti a Desio) sono state medicate infatti al San Giacomo d’Alto – passo. Distrutte le vetture coinvolte. (Foto di repertorio)

