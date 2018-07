AGRIGENTO – I carabinieri di Agrigento hanno arrestato al termine di un inseguimento, un piromane sorpreso ad appiccare il fuoco a sterpaglie e rifiuti. Durante uno dei servizi dedicati alla prevenzione degli incendi di natura dolosa che affliggono in questo periodo la provincia, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento si e’ imbattuta, lo scorso pomeriggio, in un piromane che aveva appena appiccato il fuoco sul ciglio della statale 122 in Contrada Petrusa. L’uomo, un 35enne della zona, gia’ noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari, ha tentato di guadagnare la fuga mettendosi alla guida della propria auto. Ne e’ scaturito un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate. Bloccata l’auto l’uomo e’ stato arrestato e perquisito, nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto due accendini e una confezione di fiammiferi. In auto, invece, vi era anche materiale infiammabile. I carabinieri inoltre hanno anche provveduto a spegnere le fiamme evitando che si propagassero alle campagne circostanti. Arrestato con l’accusa di “tentato incendio doloso”, il 35enne e’ stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria. I servizi antincendio dei Carabinieri di Agrigento continueranno per tutta l’estate e confidano anche sulle segnalazioni al 112.

