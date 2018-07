La grande Pesistica Olimpica torna in Italia: dal 22 al 29 luglio, al Crowne Plaza Hotel Milano Linate di San Donato Milanese, si svolgeranno i Campionati Europei Giovanili (Under 17 e Under 15).

La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica in collaborazione con la EWF (Federazione Europea), vedrà la presenza di oltre 300 Atleti in rappresentanza di 34 Nazioni che si contenderanno i Titoli Continentali Giovanili in una settimana di gare che si preannuncia memorabile. Ricchissimo il programma con quattro Finali al giorno: 16 maschili (otto Under 15 e otto Under 17) e 16 femminili (otto Under 15 e otto Under 17).

Ad aumentare lo spettacolo e il livello delle gare la valenza della competizione ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires del prossimo mese di ottobre: i Paesi che ancora non hanno conquistato la qualificazione, infatti, avranno quest’ultima chance per centrarla. Gli Azzurrini hanno già staccato il pass sia con la squadra maschile che con quella femminile, ma saranno presenti con le squadre al completo a caccia di preziose medaglie.

I Campionati Europei Giovanili 2018 sono il quindicesimo Campionato Internazionale di Sollevamento Pesi ospitato dall’Italia: il primo fu il Campionato Europeo del 1934 disputato a Genova, l’ultimo l’Europeo Under17 del 2009 ospitato dalla città di Pavia, un anno dopo la spettacolare edizione degli Europei Seniores organizzati dalla FIPE, allora FIPCF, a Lignano Sabbiadoro.

Per la provincia di Milano sarà la terza volta: la prima nell’ottobre del 1951, a Milano, presso il Palazzo del Ghiaccio, dove si disputarono i Campionati del Mondo, la seconda nel maggio del 1960, stessa sede, per i Campionati Europei.

Grandi competizioni internazionali di Pesistica Olimpica disputate in Italia:

1934 | Campionati Europei Seniores | Genova

1951 | Campionati Mondiali Seniores | Milano

1960 | Campionati Europei Seniores | Milano

1974 | Campionati Europei Seniores | Verona

1981 | Campionati Mondiali-e Europei Juniores | Lignano Sabbiadoro

1984 | Campionati Mondiali e Europei Juniores | Lignano Sabbiadoro

1994 | Campionati Europei Femminili | Roma

1994 | Campionati Europei Juniores | Roma

1999 | Campionati Europei Cadetti | Lignano Sabbiadoro

2002 | Campionati Europei Juniores | Nuoro

2003 | Campionati Mondiali Universitari | Pavia

2006 | Campionati Europei Juniores | Palermo

2008 | Campionati Europei Seniores | Lignano Sabbiadoro

2009 | Campionati Europei Under 17 | Pavia

Mi piace: Mi piace Caricamento...