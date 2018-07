MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “In riferimento allo stato di confusione dei sedicenti membri direttivi della Lega provinciale e nella fattispecie di quelli di Mussomeli replico dicendo che nemmeno nel più demenziale ed esilarante film di Mel Bruks si assiste a queste forma di comunicazione dissociativa : questi signori scrivono una cosa e ne giustificano un’altra che nessuno ha mai fatto rilevare. Domanda: dove hanno letto che il sottoscritto ha ingerito nella politica locale di Mussomeli? Riferiscano frasi circostanziate quando ciò è avvenuto! La verità non necessita di avvocati difensori ma è salda realtà incontrovertibile, al contrario invece ed è il caso dei così detti leghisti accentratori , il cui unico scopo è quello di conservare posizioni di potere e non quello di aprire a nuovi orizzonti di crescita e di confronto nel contesto della realtà politica provinciale. La verità dei fatti è quella che conta e ciò vale per Santa Caterina per Mussomeli e per il mondo intero . Certo ci vuole una bella faccia tosta e una buona dose di incoscienza da parte degli estensori di questo articolo nel cercare disparatamente di sovvertire la realtà dei fatti ! E i fatti sono altro rispetto alle flebili e inesistenti argomentazioni che questi signori pongono in essere. Sono così distanti dalla realtà del territorio che non sanno nemmeno che Mussomeli dista da Santa Caterina circa 50 km e non 35 basta dire questo per misurare il senso di queste loro pietose quanto improvvisate e sconnesse dichiarazioni. Detto questo invito questi cosiddetti “Leghisti responsabili” provinciali e di Mussomeli a rileggere quello che hanno scritto sul giornale on line “Castello Incantato “ e sul Fatto Nisseno, nei quali dichiaravano di essere loro i referenti della Lega in provincia di Caltanissetta e dai quali bisogna passare per tutto ciò che riguarda possibili nuove adesioni nella Lega di Salvini. Fatto quest’ultimo non corrispondente alla realtà in quanto a detta del Commissario Regionale Stefano Candiani nessuno ad oggi in Sicilia può parlare a nome e per conto della Lega di Salvini. Quindi voi non avete nessuna facoltà di caricare e scaricare persone come se fossero merci. Ridimensionatevi!”

