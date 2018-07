CALTANISSETTA – Il CusN Caltanissetta settore calcio del presidente Aurelio Armatore, dopo un anno ricco di soddisfazioni, decide di ripartire dalla 2a categoria con rinnovate ambizioni, nuovi soci e nuovi sponsor. A gestire il settore calcio è stato chiamato Gianluca Immordino che sta preparando il nuovo organigramma societario. Quasi tutti i componenti della rosa della passata stagione hanno confermato la propria disponibilità a continuare questa esaltante esperienza, a partire dal capitano Salvatore La Mattina, Federico Anzalone, Calogero Bosco, Antonio Brancaforte, Simone Di Gloria, Nanni Estinto, Calogero Favara, Andrea Giammara, Marco Giorgio, Vittorio Princiotta, Gabriele Principato, Michele Ventura, Marco Scozzaro e Daniele Stivala. Per l’aspetto societario Immordino, si avvarrà della collaborazione di nuovi dirigenti Emanuele Giambra e Fabio Amorelli che affiancheranno gli insostituibili dirigenti dello scorso anno. Mentre per il settore tecnico, in attesa della decisione di Mister Gionni Stivala, hanno dato la propria disponibilità a collaborare i sig.ri Silvio Cosentino, Giuseppe Scarlata e Michele Ventura. L’idea di Immordino è quella di rilanciare il progetto CusN per rivitalizzare il calcio nisseno ripartendo con entusiasmo e con un progetto serio, creando un forte e solido settore giovanile, cercando di potenziare la squadra con nuovi e importanti innesti per provare a fare, sul campo, il salto di categoria.

Si ringraziano i primi sponsor che hanno danno il loro assenso per questo progetto che sono il Centro Odontoiatrico Italiano, il Mobilificio Saguto, la Sara Assicurazioni, Bet 365 e Immocereali srl, con la speranza che altri seguano il loro esempio per poter accendere la speranza di una eventuale richiesta di ripescaggio in 1a categoria, in quanto la squadra è tra gli aventi diritto per avere lo scorso anno partecipato ai play-off promozione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...