Torna il rombo dei motori alle falde nord del vulcano più alto d’Europa con la gara organizzata da Passione & Sport in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Linguaglossa. Iscrizioni in corso fino al 13 agosto. Percorso da 2,76 Km con 11 postazioni di rallentamento

Nel week end del 19 agosto torneranno a rombare i motori sul versante settentrionale dell’Etna con il 1° Slalom Quota 1000, la gara organizzata dalla professionale Passione & Sport che ha trovato pieno ed immediato supporto ed entusiasta appoggio nell’Amministrazione Comunale di Linguaglossa, il centro etneo che grazie alla pronta disponibilità del primo cittadino Salvatore Puglisi. L’interesse per la promozione dello sport si è subito coniugato con la promozione di un territorio da sempre incline allo sport automobilistico, ma desideroso di continuare a fare scoprire le proprie bellezze attraverso lo spettacolo della competizione motoristica.

Passione & Sport unitamente al Comune di Linguaglossa hanno definito tutti i particolari della gara che vivrà la sua fase clou sabato 18 agosto quando piloti, team e addetti ai lavori arriveranno a Linguaglossa, dove si svolgeranno le verifiche nel pomeriggio. Domenica 19 agosto alle 8 la manche di ricognizione per i concorrenti e 45 minuti dopo il via della prima delle 3 manche, al meglio delle quali sarà stilata la classifica. Il percorso di gara, già opportunamente collaudato secondo normativa ACI Sport, è stato ricavato sulla strada Regionale Mareneve e misura 2.760 metri, lungo i quali saranno disposte 11 postazioni di rallentamento. Oltre alle postazioni, tutte dotate di Commissario in collegamento radio, vi saranno altre 11 postazioni di controllo dislocate lungo il percorso.

Percorso di gara molto agevole anche per l’accesso del pubblico con delle zone opportunamente allestite in piena sicurezza, da dove poter godere in serenità lo spettacolo delle auto in gara. Tutte le info e la documentazione su www.passioneesport.com .