ROMA- “Noi stiamo rinnovando e rilanciando Forza Italia, con la democrazia dal basso e con un vasto cambiamento dei vertici, per essere pronti al momento in cui l’esperimento giallo-verde fallira’”. E’ la previsione-auspicio che il leader di FI, Silvio Berlusconi consegna in una intervista a La Stampa. “Forza Italia – sostiene – sta molto meglio di quello che si pensa. Giovedi’ abbiamo riunito i quadri dirigenti di tutt’Italia e ho trovato una qualita’, un entusiasmo, una voglia di combattere e di tornare a vincere, che mi hanno molto confortato. Noi siamo il futuro liberale: il presente populista-sovranista e’ rumoroso ma fragile. La scelta di Tajani, al di la’ dei suoi meriti personali, significa proprio questo: la nostra strada e’ quella dell’Europa dei popolari e dei moderati, ma non certo quella dei difensori dello status quo”. Riguardo alla durata del Governo cioe’ se mangera’ il panettone, per Berluscoi “Se lo fara’, sara’ un panettone molto amaro per gli italiani. L’idea di rimettere in discussione la Tav – spiega – e’ una follia contro le imprese italiane, contro le Regioni del Nord, contro la stessa tutela dell’ambiente. C’e’ di peggio: l’ambiguita’ del governo sta facendo rialzare la testa ai gruppuscoli violenti di eversori che in Val di Susa aggrediscono la polizia e mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori”.

Berlusconi quindi boccia senza remore il decreto dignita’ chiamando ad un atto di responsabilita’ la Lega: “Come puo’ permettere che si approvi un ‘Decreto Dignita” contro le imprese e contro il lavoro? Se questo e’ l’inizio, cosa succedera’ nella legge di stabilita’?”

