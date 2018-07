I carabinieri della Stazione di Santa Ninfa coordinati dal Maresciallo Maggiore Cardinale Calogero, hanno tratto in arresto un 21enne di Santa Ninfa, per maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti dopo che piu’ volte i genitori del giovane sono finiti in ospedale per le percosse ricevute, hanno quindi ricostruito minuziosamente i fatti e sotto la direzione della Procura di Sciacca hanno ottenuto il provvedimento restrittivo a carico del 21enne. Il giovane al termine delle operazioni di rito e’ stato tradotto, in regime di arresti domiciliari, presso una comunita’ terapeutica assistita.

