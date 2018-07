GELA – La Consulta Associazioni Gelesi per la promozione dei diritti delle persone disabili rende noto che presso le sedi delle associazioni ed il segretariato del comune di Gela di viale Mediterraneo sono disponibili i MODULI per accedere al servizio di trasporto GRATUITO a mezzo servizio AST.

Ne hanno diritto tutti disabili che possiedono una percentuale di invalidità superiore al

67 per cento nonché i disabili totali con accompagnatore.

Le istanze vanno presentate al Comune di Gela entro e non oltre il 31.LUGLIO.2018

