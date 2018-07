ROMA – “Siamo di fronte all’ennesimo progetto ad impatto ambientale e sanitario negativo, proprio in un territorio già martoriato da scelte politiche passate, a dir poco scellerate e totalmente contrarie alla tutela della salute dei cittadini”. Si esprime così il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice, a seguito della notizia di oggi sull’avvio dell’iter, alla Regione, di un impianto di termo ossidazione a Gela.

“Un’altra criticità ecologica nel nostro territorio che serve soltanto agli interessi di pochi, – continua Lorefice – gli inceneritori fanno parte di un passato a dir poco insensato. Ci si dimentica che per inquinare bastano due soldi, ma poi ne servono cento volte di più per risanare e per curare i cittadini che nel frattempo sono stati avvelenati”. “Gela, – conclude il senatore – adesso, più che mai, ha bisogno di progetti che guardino al futuro e, quindi, coerenti con l’economia circolare e con il risanamento del territorio”.

